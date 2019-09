Maître El Hadji Moustapha Diouf, né le 21 mai 1959 à Kaolack, est un avocat et homme politique sénégalais. Il est à la tête d’un parti politique nommé PTP (Parti des Travailleurs et du Peuple).

Il fait ses études primaires à l’école Ndorong 1 de Kaolack et ses études secondaires au Lycée Gaston Berger de Kaolack où il est le président du foyer. Il fait ensuite ses études supérieures à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il est le président du mouvement étudiant. Il est élu représentant des étudiants à l’assemblée de l’Université et au conseil d’administration du COUD. Il fait ensuite partie du comité central du bureau politique de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LDMPT). Il est le secrétaire général et fondateur du Parti des travailleurs et du peuple (PTP).