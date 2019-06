Vidéo – Pape Djibril Fall : « Le Procureur n’a pas été à la hauteur »

Le journaliste de la TFM, Pape Djibril Fall, pense que le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, n’a pas été à la hauteur des attentes des populations lors de sa conférence de presse tenue ce mercredi au palais de justice.

Le journaliste note qu’il était attendu dans le dossier Petrotim et les accusations de la BBC, mais on s’est rendu compte qu’il a réservé la part belle au dossier du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) et à l’affaire de l’étudiant Fallou Sène qui datent de longtemps. Le journaliste pense tout simplement que ces dossiers ont été évoqués en guise de « contre-feu ».