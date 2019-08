On m’a exclu du parti démocratique Sénégal par le comité directeur, avec Farba Senghor. J’ai tout fait pour me réconcilier avec Me Wade. Mais, je me suis heurté à un mur. Certains ne veulent pas que Wade me reçoit, a dénoncé l’ancien proche de Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup.

A en croire l’ancien chef de Cabinet du président , « Ce que Wade a fait pour moi, personne ne l’a fait. C’est un homme extraordinaire avec un bon cœur. Si je suis à ce stade, c’est grâce à Abdoulaye Wade », a-t-il avoué.

Volonté de se réconciliation

« Mon seul souhait aujourd’hui, c’est de rencontrer et discuter avec Wade même si on n’a plus les mêmes visions à cause de Karim », précise-t-il. « Il est ancré à jamais dans mon cœur, je le jure devant Dieu. C’est lui, qui m’a fait sortir de l’anonymat. Abdoulaye Wade dama wara guéstou nak Yeureum ma, sonuna. Je mettrai personne au dessus de lui », a renchéri Pape Samba Mboup.

Mémoire

Le secrétariat national du Pds, réuni le 27 mars 2017, avait exclu du parti d’Abdoulaye Wade Pape Samba Mboup et Farba Senghor. La décision a été prise à la suite d’un important rapport du secrétaire général national adjoint sur les actes d’indiscipline des concernés.

Farba Senghor et Pape Samba Mboup étaient signalés par leurs attaques virulentes contre le secrétaire général adjoint du Pds, Oumar Sarr. Le premier avait été averti par Wade dans une lettre lue devant la direction du parti libéral. Il avait été aussi convoqué devant la commission de discipline. Mais rien n’y fit. Il n’a jamais arrêté de tirer sur le maire de Dagana.