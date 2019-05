Vidéo – Parcours, réalisations, projets : Sanekh se confie et fait des révélations de taille

GALSEN221 – Sanekh est la tête de gondole tu théâtre sénégalais depuis plus d’une décennie. À chaque fois que le besoin se ressent, l’artiste comédien trouve le moyen de se renouveler. Pourtant, malgré cette grande présence sur le petit écran, il n’a pas pour habitude de se livrer. En effet, ses interviews sont très rares. Au cours de celui-ci, il se confie comme rarement et fait de nombreuses réalisations sur sa vie de tous les jours et le parcours qui l’a amené à devenir la célébrité qu’il est aujourd’hui.

