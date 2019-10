PARFOIS est une marque portugaise d’accessoires de mode féminins. Elle s’est internationalisée et entend conquérir le monde. Elle a ouvert sa première boutique à Dakar dans le chic Sea Plaza ce samedi 26 octobre au cours d’un cocktail qui a regroupé célébrités et officiels. Elle propose des accessoires de mode pour toutes les « fashionista », tels que des sacs à main, bijoux, ceintures, chaussures, lunettes de soleil, bagages, écharpes, chapeaux et prêt-à-porter, dans un écrin architectural bien conçu. Les tendances de mode n’échappent pas à la marque! « chaque collection reflète les inspirations quotidiennes d’une équipe de styliste de la boutique.

Chaque semaine, tous les magasins reçoivent des nouveautés, la collection est ainsi constamment renouvelée, les vitrines et le merchandising sont changés régulièrement pour encourager les clientes à nous rendre visite plus souvent. Aujourd’hui, la marque PARFOIS est présente dans presque tous les pays du monde. » Cette belle cérémonie était présidée par Arthur CIMA, directeur du groupe CILM, accompagné de Astou COLY, la directrice de la marque au Sénégal.