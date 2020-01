Les grandes sœurs protégeront toujours les petits frères. Pendo Guissé ne dira pas le contraire. Face à la presse, la chanteuse avertit ceux qui essayeront de piétiner Demba Guissé.

Dans le cadre de son quatrième (4e) anniversaire à Sorano, Demba Guissé était face à la presse flanqué de Pendo. Interpellée sur leur complicité entre frère et sœur, cette dernière en a profité pour recadrer toutes personnes dans le show-biz qui essayent de mettre des bâtons dans les roues de son frère.

« J’ai deux ans plus que lui. Et, il y a des choses qu’il ne me dit pas car il connaît mon tempérament. Tous ceux qui essayeront de barrer la route à Demba verront du feu », fait-elle savoir.