Vidéo – Photos aguicheuses: Amina Saleh hausse le ton et répond à ses détracteurs

Amina Saleh n’a toujours pas dit son dernier mot sur le buzz et polémiques qu’elle fait sur les réseaux sociaux. Elle a répondu à plusieurs questions dans son interview accordée à Limametti.com.e

Après le publication des extraits où elle parle de l'affaire Kocc, le scandale à son anniversaire et son petit ami Tamar, la beauté rare d'Instagram s'explique sur ses photos reprises par les sites internet de la place. Elle hausse le ton pour faire savoir qu'elle n'envoie pas ses vidéos et photos à ces derniers et que c'est sa vie et son délire.

Amina Saleh a été claire la dessus et ne passe pas par mille chemins pour se faire comprendre.

Suivez l’intégralité de l’interview où elle parle aussi de ses projets…