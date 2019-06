Cheikh Niass, le fils de Sidy Lamine épouse Ndeye Nogaye Babel Sow devenue Mme Niass. Cheikh Niass suit les conseils de son père Ahmed Khalifa Niass.

Ndeye Nogaye Babel Sow .A 21 ans révolus, Ndèye Nogaye Babel Sow est une jeune fille au caractère bien trempé, qui n’a pas froid aux yeux. Ainsi, avec son sens aigu du civisme et sa sensibilité à la cause environnementale, elle n’eut pas hésité à remonter les bretelles à un maire pour une décision qu’elle estimait écologiquement dangereuse. Panafricaniste convaincue, Nogaye est sur tous les fronts pour défendre ses convictions avec hargne. Mais qui est donc cette fille débordante d’énergie son parcours, sa famille, son coup de foudre idéologique pour l’activiste Kemi Séba , l’autre facette de la militante anti-conformiste, anti-impérialiste et anticolonialiste. Bienvenu dans le labyrinthe de la tour de Babel.

