Vidéo – Plagiat : La réponse de Bouba Ndour à Fallou Dieng

Bouba Ndour va animer une émission dans sa voiture intitulée « Tour Avec » à la Tfm. Une attitude qui a choqué Fallou Dieng, du fait que le petit frère de Youssou Ndour aurait plagié son concept de live sur Facebook.

Bouba Ndour aurait tout simplement fait du « copier-coller » du concept de l’artiste musicien Fallou Dieng, diffusée sur sa page Facebook, intitulé « Fallou Dieng dans sa voiture », note Surleterrain.sn

Fallou Dieng, joint au téléphone, a fait part de sa frustration parce qu’il n’avait pas voulu commercialiser l’émission. « Je suis choqué, frustré et déçu par le comportement de Bouba Ndour. C’est un concept que j’ai développé, il y a plus d’un an et demi. Le but est de donner une tribune aux jeunes artistes, j’ai choisi de ne pas commercialiser l’émission d’où sa diffusion sur ma page Facebook. », a lancé le chanteur « Maana ».