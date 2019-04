A l’image de ses autres collègues, Nabou de la série “Pod et Marichou” a partagé la séquence qui l’a le plus marquée lors des tournages de leur téléfilm. A l’en croire, c’est contre sa volonté et avec beaucoup de difficulté, qu’elle avait traité sa rivale Souadou de “banlieusarde”. L’actrice minimise par ailleurs les critiques contre la série “Maitresse d’un homme marié”. D’après elle, le public va s’adapter avec le temps.

