Cette semaine a été commémorée la révolte du 23 juin 2011. Une journée où le peuple s’est levé pour s’opposer à un forcing parlementaire. Mais le malaise était beaucoup plus profond. Aujourd’hui, tous les ingrédients sont réunis pour un 23 bis. La prédation des ressources publiques continuent d’être une réalité et une grande partie du peuple est plus que jamais condamnée à la précarité. Point de vue :

Mbissane TINE-Senegal7