Vidéo: Polémique du divorce avec Kya Aïdara, Pape Cheikh Diallo fait sa 1ère sortie depuis les États Unis

Cette information va surprendre plus d’un. En effet, selon une source sûre de SénégalActu, l’amour n’est plus au goût du jour entre Pape Cheikh Diallo et Kya Aidara. Le couple d’animateurs préféré des sénégalais est entrain de battre de l’aile, ce, depuis plusieurs mois.

Et la raison d’après notre source, serait l’acquisition d’éléments compromettants de Kya contre son époux, poussant la jeune dame à faire chanter ce dernier. Parmi les « caprices » de la commerciale de GFM, figurent le déménagement dans un appartement Grand standing sis dans un quartier huppé de Dakar.