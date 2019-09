Comme à son habitude, Oustaz Aliou Sall s’est prononcé sur l’actualité avec le calme et la sérénité qui font sa renommé. Il est revenu sur la polémique qui est née de la publication de la première partie de la réécriture de l’histoire générale du Sénégal, sur le télé-thon qu’ils ont organisé pour la libération de Taïb Socé, mais aussi sur la dépravation des mœurs.

La polémique

Pour la polémique sur l’histoire générale du Sénégal, la réponse d’Oustaz Aliou Sall est simple. « Si quelqu’un pense que ce qu’a écrit la commission n’est exact, c’est simple il faut les saisir pour les donner la bonne version. Et ainsi ils pourront corriger et passer à autre chose » explique prêcheur.

Débat de personne

Cependant l’animateur religieux à la radio Sud Fm ne compte pas s’aventuré dans un débat de personne. Parce que pour lui « la polémique n’a pas lieu d’être. Que celui qui se sent léser donne sa version à ceux qui ont la responsabilité d’écrire l’histoire du Sénégal. »

Le talibé

Toujours sur ce polémique, il apaise et lance « moi je le talibé de tous ses grands guides religieux et donc mon rôle c’est de tout faire pour que la paix et la concorde règne entre les confréries ». C’est ainsi qu’il a tenu à féliciter le professeur Iba Der Thiam « pour son humilité et sa grandeur d’avoir accepté son erreur, car seul Dieu est omniscient. »

Le télé-thon

Etant un des initiateur du télé-thon pour la libération de Oustaz Taïb Socé, il donne également ses raisons. « Taïb Socé est un enseignant religieux qui a été trompé par des amis dans un deal d’or. C’est pourquoi Iran, Ndao et moi avons décidé de mettre en place ça. Nous avons demandé à tous les musulmans de donner leurs participations, c’est ainsi qu’on pu avoir une grande somme d’argents ».

L’homosexualité

Pour Oustaz Aliou Sall « ceux s’agitent dans l’homosexualité, il faut les appeler par leur noms se sont des homosexuels. » Il ajoute aussi que « Dieu a réprimandé cet acte ». il aussi rappelé l’histoire de Sodome et Gomorrhe avec les événement qui se sont passé la-ba.