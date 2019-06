Abba No Stress est un célèbre animateur connu partout au Sénégal de par son talent, sa joie de vivre, son humour et même parfois sa vive folie. Remarqué par son élégance, il s’habille toujours classe : on dirait un « Fashion-victime »

Apres un court séjour en France, l’animateur dans une de ses émissions à RFM a annoncé avoir acheté un Lacoste de marque inconnue à 1500€. Cette nouvelle folie de l’humoriste va susciter le débat.