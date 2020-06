Pour satisfaire leur libido ou atteindre l’orgasme, certaines femmes sont prêtes à tout, quitte à mettre leur vie en péril. Lors d’une journée de sensibilisation organisée dans la région de Ziguinchor, la présidente des «Badiénou Gokh» de la région, Fatou Cissé, a dénoncé une pratique dangereuse que font certaines femmes mariées ou célibataires pour atteindre l’orgasme.

Cette pratique consiste à introduire dans leur partie génitale un mélange toxique composé de tabac, de «yamba» (chanvre indien) et de soude («khémé» en wolof).

A cause de cette pratique, dénonce Fatou Cissé, certaines femmes ne respectent plus leur mari.

C’est pourquoi elle demande aux autorités compétentes de mettre fin à cette pratique dangereuse qui a rendu dépendante certaines d’entre elles.

