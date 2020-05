Invité par Didier Jacko, dans un live Istagram, le rappeur Rufisquois PPS est revenus sur sa carrière. The Whritah a révélé le choix qu’il a fait à ses débuts entre les études et la musique.

“Après ma licence en lettre moderne, j’ai fais une année d’étude à SupInfo et c’était dernière année d’étude en 2007” révèle PPS.

“En 2007 j’avais inopportunité d’aller dans un bon studio pour enregistrer et c’était à 3 mois des examens de fin d’année. j’avais de l’argent et j’avais le choix entre de payer mes trois mois de scolarité et aller enregistrer mes morceaux” ajoute-t-il.

“Comme le directeur me permettait un délai jusqu’au 10 du mois, alors je suis parti faire mes morceaux” continue-t-il. Et ce sont ces trois morceaux qui ont lancé sa carrière.

Regardez