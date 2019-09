C’est un discours unificateur que vient de prononcer Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalif général des Tidianes a ainsi invité Macky Sall et Me Abdoulaye Wade à aller au-delà de leurs divergences.

La mosquée Massalikoul Jinane vient de vivre sa première prière de vendredi, assistée par le khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Macky Sall et l’ancien chef d’Etat, Me Abdoulaye Wade.