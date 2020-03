Le porte-parole des Mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre était ce dimanche chez Aziz Ndiaye à Guédiawaye pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de son épouse Mame Bineta Dème. Sur place, le marabout est revenu sur ses liens fraternels avec Aziz Ndiaye et sa famille. Aziz Ndiaye se déplace chaque Magal pour aller à Touba et convoie aussi des bœufs et des denrées alimentaires pour la réussite de l’événement. Serigne Bassirou Abdou Khadre est aussi revenu sur ses relations avec Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et la famille de Tivaouane.