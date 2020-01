Dans une interview accordée à nos confrères de Vipeoples, Fallou Dieng est revenu sur le plagiat de son émission « Fallou dans sa voiture » et sur le problème avec la Sodav.

Affaire Bouba Ndour

« Dieu sait que j’ai commencé cette émission avant lui. Mais, comme il refuse d’en parler moi aussi je ferai pareillement. A vrai dire « Fallou dans sa voiture » est un concept qui visait à mettre mes anciennes chansons d’autant plus que les télévisions et radios ne mettaient plus mes morceaux. A travers cette émission que j’ai élargie, beaucoup d’artistes y ont trouvé leurs comptes… »

Sodav

« Quant à la Sodav, il faut souligner que je n’ai pas de problèmes avec la famille Ndour. Ngoné est ma sœur mais, il y a des artistes qui ne trouvent pas leurs intérêts dans cette société des droits d’auteurs . Sodav doit savoir qu’il y a certains artistes qui ne se produisent pas beaucoup. Donc, ils doivent revoir leur politique… »