Personne n’a oublié la prestation de haut vol de Gana Gueye lors de la probante victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (3-0), lors de la phase de poules de Ligue des champions. Omniprésent à la récupération du ballon, très inspiré dans son utilisation, Gueye avait éclaboussé cette rencontre de sa classe. A tel point que de nombreux supporters du club de la capitale ont rapidement déduit que le club avait enfin déniché le milieu qui lui manquait depuis tant d’années. Mais quelques pépins physiques sont venu ternir ce bilan. Sur les trois derniers mois, le finaliste de la CAN a rarement surnagé.

Idrissa Gueye conscient que les attentes sont plus élevées

« C’est vrai que depuis le match du Real, les gens ont vu de quoi j’étais capable et à quel niveau je pouvais montrer mon jeu. Forcément, je suis encore plus attendu, a reconnu l’ancien Lillois dans des propos accordés à RMC. J’essaie toujours, depuis ce match-là, de bosser pour retrouver ce niveau-là. C’est vrai que les blessures m’ont freiné, peut-être qu’il y a un peu de fatigue avec la Coupe d’Afrique des nations, je n’ai pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d’excuse, on essaie de bosser, de rester concentré et d’aider l’équipe du mieux possible », a laissé entendre Gana Guèye dans cette vidéo décryptée par Senego.