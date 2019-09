Depuis qu’elle a quitté la Sentv, Penda Guissé s’est lancée dans la musique et on dirait qu’elle a emprunté le bon chemin. Les voyages et les prestations se multiplient en attendant la sortie du prochain single.

Actuellement à l’étranger, l’auteur de “Namone Nalen” publie une vidéo buzz qui inquiète ses fans et followers. Avec un serpent autour du coup, l’ancienne animatrice se montre très courageuse.