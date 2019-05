Il y a eu Bbeaucoup d’ambiance dans les coulisses de l’émission Quartier Général de la Tfm. Entre la salle de maquillage où les filles comme Dieynaba Seydou Bâ, Bijou Ndiaye et Keb’s, on se fait belle en rigolant au moment où sur le plateau, Pape Cheikh Diallo, l’animateur vedette, prend ses marques. Entre coordination avec Bouba Ndour et concentration sur son sujet, Pape Cheikh prépare des surprises et rend hommage à Mariane Siva Diop.

