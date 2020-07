Son combat contre Balla Gaye 2 qui était activement démarché et réclamé par les amateurs presque tombé à l’eau à cause de son cachet jugé exorbitant par le promoteur Gaston Mbengue, Boy Niang 2 continue toujours à faire ses entraînements pour être prêt à disputer n’importe quel autre combat et faire face à toute éventualité. Dès lors, l’on se pose la question de savoir si le fils de De Gaulle est en train de lorgner un autre ou pas ? L’avenir nous édifiera.

Lutte TV

L’article Vidéo – Que mijote Boy Niang 2 qui se prépare bien ? est apparu en premier sur Snap221.info.