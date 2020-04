Queen Biz en a assez du débat sur sa relation avec Sadio Mané. Lors d’un direct avec les jumeaux Pi and Ji, la chanteuse a une bonne fois pour toutes voulu faire taire les rumeurs sur son idylle avec le footballeur.

Sadio Mané

« Je veux plus parler d’eux, que ça soit Sadio Mané ou un autre. C’est ma vie privée et pourtant, je me suis expliquée à maintes reprises, mais chaque fois, on me repose la même question. Maintenant, je laisse les Sénégalais interpréter les choses comme ils veulent. Je suis fatiguée… », lâche-t-elle.

Fortune

Et d’ajouter : « Je ne suis pas de celles qui courent derrière les joueurs pour de l’argent. Je travaille dur pour m’entretenir. Et je suis sûre qu’il y a certains joueurs de l’équipe nationale qui ne sont pas plus riches que moi… »