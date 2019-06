Lors de son direct sur Facebook, Queen Biz n’a pas raté un internaute qui lui a suggéré d’augmenter ses seins et ses rondeurs. Choquée, la chanteuse l’a automatiquement recadré : « Je ne compte pas me faire opérer pour augmenter mes seins et mes rondeurs, même si j’ai les moyens. Pour mon teint, je compte rester naturelle, car je me sens bien dans ma peau. »

GALSEN221TV