GALSEN221 – De retour à Dakar pour un court séjour dans le cadre du face to face qui l’opposait ce mercredi à son futur adversaire Eumeu Sène, Modou Lo a été raillé sur sa “niarel”. En effet, le Parcellois a pris une deuxième femme il y a quelques temps et cela n’a pas manqué de faire réagir au niveau des amateurs et des spécialistes.

GALSEN221TV