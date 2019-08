Amath Dansokho est décédé, ce vendredi. L’ancien secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail vient de succomber à une longue maladie, informent des sources proches de la famille.

Dansokho, 82 ans, est un homme politique sénégalais, ancien ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou. Il est secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) jusqu’au 23 mai 2010, date à laquelle Magatte Thiam lui succède.