Video: Rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, Le regret de Bamba Fall

Le maire de la Médina, Bamba Fall, a réagi suite à l’annonce du décès du secrétaire général de Parti socialiste (Ps) survenu à Bordeaux, à Paris ce lundi 15 juillet 2019. Il révèle qu’ Ousmane Tanor Dieng, lui a fait part de ses souhaits de reconstruire le Parti, leur formation politique, avant son départ.

« J’ai rencontré Tanor chez lui juste avant son départ à Paris. C’est lui-même qui m’avait appelé. Il m’a présenté ses excuses et m’a parlé de sa volonté de regrouper toute la famille socialiste. Il avait des souhaits très positifs à l’encontre de Khalifa Sall », a révélé le maire de la Médina qui revendique toujours son appartenance dans le Ps.

Bamba Fall de poursuivre : « C’est une très grande perte. Ousmane Tanor Dieng est un très grand homme d’Etat. Et, au-delà du Sénégal, c’est une perte pour toute l’Afrique parce qu’il fut le président international socialisme de toute l’Afrique pendant des décennies. Il a marqué son temps ».

Il rappelle qu’« Au lendemain de la perte du pouvoir par le Ps, il a su gérer le parti avec intelligence malgré les multiples difficultés et la pression ».

Membre du parti socialiste et par ailleurs souteneur de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, en prison depuis 2017, Bamba Fall dit retenir du défunt : « un homme d’Etat qui a accompagné les anciens Présidents Senghor et Abdou Diouf et le président Macky Sall même. Durant le régime de Abdoulaye Wade, il a su être un opposant. Que Dieu lui pardonne et qu’il soit au paradis », lance-t-il.