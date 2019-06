Vidéo – Rappèl à Dieu du Journaliste Serigne Saliou SAMB: témoignage poignant de sa fille

Le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Samb, Docteur en Sciences politiques, est rappelé en Dieu ce dimanche des suites d’une maladie.

Ancien Directeur de publication la Rédaction de L’Observateur et celle de Rewmi quotidien, Serigne Saliou Samb a soutenu sa thèse de doctorat en Science Politique (Option Relations Internationales) en 2014, sur le thème :«Les Réseaux de pouvoir politico-économique en Afrique. Contribution à une étude comparative de l’environnement géopolitique des investissements au Sénégal et au Maroc», à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’UCAD.