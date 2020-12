Video – Recap : Toute la vérité sur la vidéo polémique que la présentatrice a envoyé à Lirou Diane,Dorobinta

Une presse pourrie pourrit

“Depuis quelque temps, des dérives sont notées dans la presse. Et, elles préoccupent autant les vrais acteurs de la presse. Ainsi, il a été constaté dans la presse en ligne surtout (Web Tv) où des animateurs et animatrices ne se retiennent plus dans la course à l’audience. Ces dernières posent des actes, non loin de la perversion. Alors que le journalisme n’est pas exhibitionnisme ni prostitution. Mais, un métier digne à pratiquer avec de valeurs certaines”, lit-on dans le texte.

Qui est journaliste

De nos jours, il est difficile de reconnaître un journaliste ou un animateur car, tous sont devenus journalistes 2.0. “Hélas ! Sous nos tropiques, des intrus se sont invités dans la profession au mépris des bases solides qui font de ce métier une passion, tout en violant au propre et au figuré, l’éthique et la déontologie. Faire des vidéos doit respecter les règles du journalisme. Au-delà de la fonction informative, le journalisme a une mission ou fonction citoyenne”, poursuit la note.

La presse perd ses pédales

La précarité que vivent les acteurs de la presse ne facilite pas la tâche au diplômés journalistes ou techniciens des médias. “Étiqueté quatrième pouvoir, le journaliste peut construire ou détruire une Nation. Son métier lui donne le pouvoir de contribuer à la construction des mentalités et la sauvegarde des valeurs. Aussi, ne pas confondre animateur et journaliste devient un impératif vital pour un métier en passe de devenir un fourre-tout”.

La responsabilité des autorités

Pour finir, le Collectif Assainir la Presse condamne viscéralement les dérives dernièrement constatées dans les médias et invite le Ministère de la Communication et le CNRA à prendre les dispositions nécessaires afin de mettre fin aux dérives.

