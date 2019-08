(Vidéo) Relation amoureuse secrète – Hélène Gaye clashe, dément et menace Assane Diouf

Le torchon brûle entre Françoise Hélène Gaye et Assane Diouf. Senegalactu est en mesure de confirmer, que les deux compères qui se sont ligués pour combattre le Président Macky Sall et son régime ne parlent plus le même langage.

Ces derniers qui se soutenaient au moment où Assane Diouf devait être expulsé des Etat Unis se crêpent le chignon.

L’insulteur public numéro un du Sénégal à rendu public un enregistrement sonore où il traite sa collaboratrice d’antan de tous les noms d’oiseaux allant même jusqu’à menacer de divulguer des choses sur elle.

Se sentant menacée, la dame a, de son côté, publié sur sa page Facebook un texte pour dénoncer Assane Diouf qu’elle traite d’escroc. Elle aussi promet de mettre au grand jour les secrets du gars.

En tout cas cette histoire est loin de Connaître son épilogue en écoutant cette audio ci-dessous et la reponse salée de FHG, les sénégalais ont hâte de connaître les soubassements de cette histoire couverte de beaucoup de mystère.