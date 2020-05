Papis Général entretient toujours des relations particulièrement tendues avec certains du monde de la lutte. La semaine dernière, il soldait ses comptes avec Sa Cadior en le promettant qu’il ne va plus jamais reprendre la compétition pour lutter. Des propos qui avaient choqué le monde de la lutte et l’entourage de Sacadior qui avaient déversé leur colère sur lui. Et cette fois-ci, il est allé plus loin pour mettre en garde Ama Baldé. Et selon lui, il pardonnera jamais le fils de Falaye Baldé et s’est aussi prononcé sur ses relations avec Modou Lô.

Lutte TV

L’article Vidéo – Relations avec Ama et Mod’Lô, Papis Général précise : “Ama douma ko bal adouna ak alaxira sou…” est apparu en premier sur Snap221.info.