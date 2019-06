(Vidéo) Reug Reug vs Gris 2 : Ambiance chez « Reug Reug » à Thiaroye

Si d’autres promoteurs ont préféré boycotter l’arène nationale en préférant organiser ailleurs leurs événements, ce ne sera pas le cas du promoteur des grands événements.

Luc Nicolaï, l’homme des grands défis, va ouvrir l’ère des grands combats à l’arène nationale. Ce samedi 15 juin, avec l’affiche Gris 2 vs Reug Reug. Pour maîtriser les contours du bijou national, le promoteur y a fait une visite technique en compagnie de Thierno Kâ du CNG et certains de ses collaborateurs.

Au sortir de cette visite de travail, Luc Nicolaï a promis une manifestation spéciale lors de ce combat le plus attendu.

Dans cette vidéo, on peut découvrir l’ambiance chez Reug Reug lors de son départ pour le stade.