Serigne Ahmadou Kara Mbacké qui procédait à la cérémonie de lancement de son ouvrage intitulé : « Naxam Bamba Dadj Na Fepp », co-prefacé par les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, a profité de cette cérémonie pour faire des confidences de taille.

« On a certes beaucoup pêché, mais ma conviction est qu’aucun Sénégalais n’ira en enfer. Serigne Touba est unique. Même quand je buvais, je n’étais jamais ivre. Seules les paroles du fondateur du mouridisme peuvent me rendre ivre », déclare Kara dont les propos sont rapportés par le quotidien Les Échos.

