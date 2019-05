GALSEN221 – Iran Ndao n’est pas du genre à mâcher ses mots et lorsqu’il accepte de se prononcer sur un sujet, il ne le fait pas à moitié. Interrogé sur la recrudescence de la violence et les sollicitations pour le retour de la peine de mort, le prêcheur a fait une révélation de taille en parlant d’un livre différent du Saint Coran et qui a été créé par les droits de l’hommiste.

