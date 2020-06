Gaston Mbengue est prêt à investir les gros moyens pour marquer son retour et permettre à la lutte de retrouver sa place d’antan. Et pour ce faire, il démarche des affiches de taille bien appréciées par les amateurs. Parmi celles-ci, l’on peut citer Eumeu Sène vs Bombardier, Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2. Et face à la presse, le Don King a fait des révélations sur ces combats et les 15 millions FCFA de Tyson soulevés.

Lutte TV

