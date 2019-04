Vidéo – Révélations de Kara Mbodji sur l’équipe nationale : “Aliou ak mane wakhtane négn”

Kara Mbodj est revenu dans un entretien avec la tfm sur son absence en équipe nationale mais aussi sa relation avec le sélectionneur Aliou Cissé.

Depuis la coupe du monde 2018, Kara n’était plus convoqué par Aliou Cissé. Il y’a eu beaucoup de polémiques autour de son absence et le défenseur sénégalais est revenu sur sa situation dans l’équipe durant le mondial.

« Etre frustré fait partie de notre métier. Je suis un compétiteur et quand je joue pas c’est normal que tu sois un peu déçu. Mais dans la tanière, je n’ai jamais eu un mauvais comportement vis à vis du coach ou de mes coéquipiers. Parfois tu veux compétir mais tu ne peux pas. J’ai compris cela et j’ai compris le risque que le sélectionneur Aliou Cissé a pris en m’amenant au Mondial et je le remercie pour cela. S’il le fait aussi c’est parce qu’il était au courant de mon état depuis l’opération et tout. On était tout le temps en contact »., affirme t-il.

Après la coupe du monde, il avait accordé une interview au journal Stades. kara revient sur cette partie en expliquant n’avoir jamais tenu ces propos publiés par le journal à l’époque.

Après le mondial, il y’a des propos qu’un journal « Stades » avait publié et cela avait étonné beaucoup de gens. Aujourd’hui je rend grâce à Dieu car l’interview était enregistrée et je l’ai envoyé au coach et certains membres de la fédération et ils savent que ces propos ne sont pas les miens. Mes relations avec Aliou sont au delà du joueur et son sélectionneur. On a des qualités en commun, et Aliou sait qui est Kara Mbodj. On a discuté, man ak Aliou wakh nagn »., avance le défenseur sénégalais.