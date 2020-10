Vidéo: Révélations de Maman “lii rek motax niouy niak sene ndaw”

La virginité est un concept relatif à une personne n’ayant jamais eu de relations sexuelles. Ne reposant pas sur une base biologique, la virginité est un fait social, culturel et religieux. C’est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu (a fortiori de la femme non mariée), tandis que celle des hommes est de faible importance. Elle est souvent associée aux notions de pureté et d’honneur, en particulier dans les cultures et les religions qui insistent sur l’abstinence avant le mariage.