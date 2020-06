Lors de la saison 2017-2018, les amateurs avaient rendez-vous à de grands évènements de lutte notamment avec le Tournoi TFP organisé par Fallou Ndiaye. Ainsi, de combats bien disputés ont mis au front Raam Daan vs Domou Dangou, Général vs Ndongo Lô… Et des duels ont été âprement disputés.

Lutte TV

L’article Vidéo – Revivez les combats Ram Dann vs Domou Dangou et Général vs Ndongo Lô… est apparu en premier sur Snap221.info.