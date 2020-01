Fatim’O qu’on ne présente plus dans la sphère médiatique a fait un « au revoir » aux auditeurs ce jeudi 29 janvier.

Après 20 ans de carrière dont 8 ans à Nostalgie et 12 ans à Gfm, Fatim Ouattara plus connu sous le sobriquet de Fatim’O a décidé de prendre une disponibilité. Plus de 400 personnes ont regardé l’animatrice sur sa page Facebook officielle « Fatim O’ l’officiel » faire son au revoir à ses fidèles auditeurs. « J’ai besoin de prendre du recul et me concentrer sa ma vie familiale et personnelle. Je suis épuisée physiquement, mentalement et émotionnellement parce c’est dur de travailler durant 20 ans presque sans repos. Ma famille, mes amis ont besoin de moi et je pense que c’est le moment de faire une introspection de ma carrière. C’est avec une grande tristesse que je vous annonce mon départ de l’antenne jusqu’à nouvel ordre. Certes je ne serai plus à l’antenne mais je reste toujours la chargée des relations extérieures du Gfm. », a-t-elle dit avant de partager son infinie tristesse de laisser derrière lui ses auditeurs qui semblaient également très émus dans les commentaires. Cependant, elle sera présente sur les réseaux sociaux de temps en temps pour tenir au courant de ses activités à ses followers. Reculer pour mieux sauter est la phrase qu’elle a mis en avant afin de rassurer son audimat.