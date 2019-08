La ville de Richard Toll vit des moments difficiles avec un chômage endémique chez les jeunes, une prostitution galopante et l’homosexualité qui gagne de plus en plus de terrain. Et pour ne rien arranger, la mairie, souvent en conflit avec les jeunes, est accusée d’immobilisme. Autant de raisons qui ont poussé les populations, sous la houlette du mouvement Atr, dirigé par Vieux Thiané, de manifester leur ras-le-bol à travers une marche de protestation dans les artères de la ville.