Suite au lancement d’une vaste campagne nationale de mobilisation sociale et institutionnelle par le Gouvernement du Sénégal pour lutter contre le coronavirus, la cellule de crise contre le Covid-19 de la ville de Rufisque a mis en place un dispositif alimentaire dans les différentes communes de la ville pour aider les populations, les daaras et les associations de handicapés, en alimentaire et produits de désinfection.

Selon Daouda Corréa, représentant du maire de la ville, « 120 millions seront mobilisés par la ville dans le cadre de la lutte contre cette pandémie ». Les denrées alimentaires sont constituées de 20 tonnes de riz, 1.200 litres d’huile et du sucre d’une valeur de 20 millions pour assister les 90 daaras répartis dans les communes.

En plus des denrées, la ville dotera les daaras et les associations de handicapés, de produits de désinfection, de savon, de gel alcoolisé, de fûts d’eau, d’accessoires pour le nettoiement et le balayage.

Poursuivant, M. Corréa ajoute qu’ « une somme de 37 millions a été déployée pour faire face aux risques immédiats et les exigences d’hygiène corporelle pour ces couches très vulnérables. Et 40 millions pour assister les populations indigentes en terme de secours et d’appui aux nécessiteux.

La ville prévoit également de doter l’hôpital Youssou Mbargane Diop, d’une enveloppe de 3 millions pour appuyer son fonctionnement.

Lors de cette rencontre, le maire de la commune de Rufisque-Est, M. Boubacar Albé Ndoye, a informé la population rufisquoise que désormais le marché central de la ville sera accessible du matin à 16 heures…

