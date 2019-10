Wade et Macky Sall se sont rencontrés au palais de la République après 7 bonnes années de discordes, le 12 octobre 2019. Une rencontre que les comédiens Sa Ndiogou et Kouthia ont reproduite dans leurs émissions respectives.

Pairs siamois

Kouthia et Sa Ndiogou étaient des concurrents aux yeux de tout le monde. Les deux (2) humoristes se lançaient de drôles de piques dans leurs émissions. Mais, depuis quelque temps, ils sont en paix et entretiennent de bonnes relations.

Duo de rire

La preuve, ils ont fait un duo pour imiter le président Macky Sall et Abdoulaye Wade. Au « palais de la République », le duo parodie la rencontre entre les deux (2) autorités. humour garanti !!!