Vidéo – Sa Ndiogou : « Je porte plainte contre Kouthia souma délowoul samay »

Entre Kouthia et Sa Ndiogou les choses vont prendre une autre tournure. Déterminé à récupérer sa mise gagnée, Sa Ndiogou, face à un Kouthia qui n’est pas prêt à lui remettre ses époux, annonce une plainte contre l’homme qui avait sorti le gourdin pour les Lions qui ont finalement perdu la CAN face aux fennecs d’Algérie.

Pour que tout le monde en soit informé, lors d’un point de presse tenu à cet effet, Sa Ndiogou, très déterminé à faire respecter à Kouthia sa promesse, compte saisir la justice pour qu’on lui rende sa « cagnotte ».

En outre, l’animateur de Walf Tv, bien dans son rôle, n’aura point manqué de rappeler à celui de la tfm son obligation de se conformer à l’enseignement coranique qui voudrait bien que quand l’on fait une promesse que l’on veuille bien la respecter, entre autres.

Pour ce qui ne savent pas, entre Kouthia et Sa Ndiogou, il est existe une amitié au delà de toute autre considérations. Au moment où les deux pouvaient être de grands rivaux et se donner tout temps des piques de jalousie, comme c’est le cas dans d’autres pays et dans d’autres corps de métiers, les deux comédiens, chacun dans sa grande forme, ont pu faire preuve d’humanisme, de professionnalisme et instaurer une autre forme de rivalité, celle qui plait à tout le monde et renforce leur art car au delà du métier, au delà de la rivalité déconstruisante, l’humaine condition qui ne mérite aucune forme de « guerre ».

La CAN, Egypte 2019, a été donc l’occasion, pour ces grands noms de la comédie télévisée sénégalaise, de faire montre d’une autre facette de leur art. Tout serait parti de Kouthia, de ses vidéos qu’il postait à senego adressant d’abord au Lions en finale son message de soutien, de galvanisation mais aussi lieu de pronostic. Kouthia « avait jugé, selon Sa Ndiogou, que les Lions allaient gagner la CAN, au cas échéant il lui remettrait ses deux épouses ».

Le Sénégal n’a pas gagné la CAN et Kouthia n’honore pas sa promesse. C’est la colère c’est Sa Ndiogou qui organise une conférence de presse et annonce une plainte contre l’animateur de Kouthia Show à la Tfm… A noter qu’il s’agit bien d’une série de comédie entre les deux comédiens qui continuent de nous enchanté.