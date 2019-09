Le sabar est un terme d’origine Sérère qui désigne à la fois un instrument de percussion, un style de musique, une forme de danse sensuelle (appelée leumbeul dans sa version la plus affriolante) et une fête traditionnelle, populaires au Sénégal et en Gambie.

En tant qu’instrument, le terme sabar est un terme générique désignant aussi toute une famille de tambours sur pied similaires, qui font partie intégrante de la culture des Wolofs, des Lébous et des Sérères. Le sabar occupe une place de choix dans la musique sénégalaise traditionnelle et contemporaine. La notoriété internationale du sabar doit beaucoup à Doudou N’diaye Rose et aux musiques à la mode tel le mbalax qui l’utilise couramment.