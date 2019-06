Vidéo – Sadio Mané à son arrivée: « Mentalement et physiquement, je suis au top »

Arrivée ce jeudi matin dans la Tanière, Sadio Mané donne des nouvelles de son état physique. Dans cet entretien accordé à nos confrères de 13 TV, l’attaquant des Reds de Liverpool confie qu’il va bien. « Je suis bien. Mentalement et physiquement je suis au top même si j’ai eu quelques jours de repos, ça n’a rien à voir avec mon état physique. Donc il n’ y aura pas de problème. En plus on a quelques jours de préparation avant la Can, donc on a le temps pour être au top », a-t-il déclaré dans cette vidéo exploité par Senego.

