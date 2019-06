(Vidéo) Sadio Mané: « Beug Na Tak Jaabar, Sama Yaye Beugonn Nama May Ben Xaler Manéko Beugouma »

Sadio Mané est né à Bambaly un village peuplé d’ethnies balante de Sédhiou au Sénégal. Tout petit déjà il devient amoureux du ballon et commence à aimer le football. Mais son père, imam du village, ne le voyait pas de cet œil. Sadio Mané affirmera dans un interview à SFR Sport qu’il arrivait que ses parents le tapent pour l’en dissuader. À l’âge de 15 ans, il fit une fugue pour se rendre à Dakar afin de trouver un club mais sera retrouvé et ramené au village. Il dit alors à ses parents : « Soit vous me laissez jouer soit je continuerai à fuguer. »

Sur cette vidéo, sadio est aujourd’hui parmi les meilleurs footballeurs au monde, il se prononce sur sa vie en général y compris le mariage.

GALSEN221TV