Vidéo – Sadio Mané décide de ne plus tirer les penaltys

Le Sénégal aurait pu s’éviter les sueurs froides de fin de match si Sadio Mané avait converti le penalty qu’il a lui même obtenu. Mais l’attaquant des lions s’est nouvelle fois montré maladroit au moment d’inscrire la balle du 2-0. Comme face au Kenya quatre jours plus tôt, Sadio Mané a encore manqué son tir, détourné par le gardien adverse.

Le milieu de terrain de Liverpool s’est arrêté en zone mixte et a été naturellement interrogé sur le sujet et il ne s’est pas débiné. Sadio Mané affirme qu’après avoir manqué deux tentatives sur trois en deux matchs, l’heure est venue pour lui de se mettre un peu à l’écart dans cet exercice et pour les prochains penaltys que le Sénégal aura dans ce tournoi, il faudra trouver un autre tireur.

« C’est un recul momentané », s’est-il empressé de déclarer, en affirmant qu’il a pris cette décision, pour privilégier l’intérêt collectif. « J’ai manqué deux penaltys sur les deux matchs et il faut reconnaitre que ce n’est pas un bon ratio. Je ne veux pas pénaliser mon équipe et maintenant, au moins pour quelques temps, je vais me mettre un peu en retrait sur les penaltys et laisser d’autres coéquipiers s’y atteler. A mon retour en club, je vais continuer à travail dur pour m’améliorer sur cet aspect. »