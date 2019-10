Sadio Mané à reçu à Melwood, l’équipe de King of the day de Canal Plus pour un entretien. Interrogé par le consultant Sinama Pongolle, il est revenu sur ses grands moments à Andfield. Sadio a également révélé que l’ancien joueur des Reds, El Hadj Diouf, fait partie des personnes qui l’ont poussé à devenir footballeur.

Dioufy émule de Mané

Avant Sadio Mané, deux autres joueurs Sénégalais sont passés par Liverpool : Salif Diao et El Hadj Diouf. D’ailleurs, le double ballon d’or Africain était une des idoles de Mané. Ce dernier l’a révélé lors de son entretien avec Sinama Pongolle.

« Je me rappelle quand j’étais au village encore, je regardais El-Hadji Diouf. C’est une des personnes qui m’ont poussé à devenir footballeur. Vraiment c’est l’un de mes joueurs préférés. »