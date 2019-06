Vidéo – Sadio Mané : « Ma mère voulait me marier à une fille de 14 ans »

Sadio Mané est un cœur à prendre. Discret sur sa vie privée, le Lion s’est, pour la première fois, prononcé sur son célibat. « Je veux bien me marier, mais c’est un peu compliqué. J’aurais aimé me marier là, là là, mais, avec les parents aussi, c’est autre chose. Ils sont compliqués. Je me rappelle un jour, ma mère et mon oncle voulaient me marier à une fille de 14 ans. Cette année, elle a 15 ans, mais j’avais refusé. Mais, je n’ai pas de soucis, si je trouve l’âme-sœur, je me marie direct », révèle-t-il.

GALSEN221TV